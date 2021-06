Carolina Marconi ritorna sui social dopo la prima chemioterapia: “Non si molla”

Dopo la prima chemio contro il tumore al seno, Carolina Marconi è tornata su Instagram più forte che mai: il messaggio di speranza dell'ex gieffina

Carolina Marconi non ha perso il suo meraviglioso sorriso né la gioia di vivere nonostante la brutta esperienza che si trova a vivere. Dopo la prima chemioterapia, l’ex gieffina è tornata a mostrarsi su Instagram in alcune Stories, dove tra musica e fiori ha espresso un’estrema positività.

Carolina Marconi dopo la chemio

“Mai perdere lo spirito, non si molla un ca**o”, ha difatti ribadito la splendida showgirl venezuelana naturalizzata italiana, subito sostenuta e apprezzata dai tanti fan. Per Carolina la lotta contro il tumore al seno è purtroppo appena iniziata, ma lei ha già vinto il grande affetto dei suoi ammiratori, che non l’hanno mai dimenticata dalla sua apparizione in tv al Grande Fratello nel 2004.

Carolina Marconi sta dunque trasformando anche questo difficile momento in un’occasione di forza, portando un messaggio importante alle altre donne che stanno affrontando il medesimo percorso.

“Sorrido, ma non è facile”, ha precisato ancora la 43enne detto dopo aver tagliato i suoi lunghi capelli proprio per motivazioni legate alle cure mediche da affrontare. Pur non negando la più che lecita paura, l’attrice ha confermato il grande desiderio di continuare a vivere come prima, nonché di esaudire il sogno di diventare mamma.