Cartabellotta: “Rischio diventa opportunità di ripresa se osserviamo le norme”

Secondo Cartabellotta il rischio ragionato che il governo ha scelto di correre per far riaprire le attività può trasformarsi in opportunità di ripresa.

Il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta ha affermato che il rischio ragionato di cui ha parlato il Premier Draghi per andare incontro alle aspettative dei cittadini può tradursi in opportunità di ripresa economica rispettando le norme anti contagio.

Cartabellotta: “Rischio diventa opportunità di ripresa”

La dichiarazione giunge tramite il suo profilo Twitter dopo la conferenza stampa in cui il capo del governo ha illustrato il piano dell’esecutivo per la ripartenza delle attività. “Draghi non ha parlato di rischio calcolato, ma di rischio ragionato che va incontro alle aspettative dei cittadini“, ha infatti puntualizzato. Secondo lui osservando scrupolosamente le norme questo rischio si può trasformare nella possibilità di far respirare le attività colpite da mesi di restrizioni.

Il Presidente del Consiglio aveva infatti affermato che con la decisione della cabina di regia di iniziare con le riaperture graduali il 26 aprile, “il governo ha preso un rischio ragionato fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico“.

Quasi una scommessa per l’esecutivo che dovrà necessariamente essere sostenuta dai comportamenti dei singoli.

Questo rischio, ha continuato Draghi, si fonda infatti sulla premessa che quei comportamenti che governano le attività aperte siano osservati scrupolosamente. Accanto al calendario per le riaperture politici ed esperti hanno inoltre tracciato una road map da monitorare passo dopo passo.