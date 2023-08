Con l’avvicinarsi di un viaggio, sia esso invernale o estivo, sono in tanti a far sapere ai propri contatti dove saranno diretti pubblicando via Facebook, Instagram o altri social network le classiche foto dei loro passaporti, o dei loro biglietti aerei. Si tratta di una scelta che in apparenza può sembrare divertente e innocua, ma che in realtà presenta diversi rischi: vediamo quali.

Perché le foto dei documenti e dei biglietti aerei non andrebbero pubblicate sui social?

La maggior parte delle persone non se ne rende conto, ma sui documenti e sui biglietti sono nascosti dati sensibili, particolarmente per quanto riguarda i QR code presenti ormai in praticamente qualunque titolo di viaggio. Nelle nostre carte di imbarco sono infatti indicati indirizzi e-mail e numeri di telefono che potrebbero facilmente essere rubati da malintenzionati online. In mano alle persone sbagliate, ci potremmo ritrovare con prenotazioni in hotel o voli di ritorno spostati per opera di terze persone. Il numero di frequent flyer, assegnato ai passeggeri che volano con una certa frequenza e che hanno così a disposizione miglia gratuite, può facilmente essere prelevato senza il nostro consenso e utilizzato su mercati paralleli e sotterranei, ovviamente illegali. Accade inoltre con una certa frequenza che un incauto viaggiatore sia vittima di phishing, ovvero di truffe organizzate da persone senza scrupoli che si faranno passare per telefono per la compagnia aerea che abbiamo scelto.

Ovviamente, questi discorsi valgono anche per le foto dei documenti di viaggio come i passaporti e gli strumenti di pagamento elettronici. Se proprio vogliamo pubblicare uno scatto simile, è assolutamente fondamentale oscurare i dati sensibili.

Il rischio topi d’appartamento

Un altro motivo fondamentale per cui non si dovrebbero pubblicare troppe informazioni riguardo ai propri viaggi è legato ai ladri, che proprio grazie a quello che postiamo online possono facilmente scoprire quando saremo lontani da casa, approfittando così di un’occasione d’oro per portare a termine un colpo.