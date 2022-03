Casa in fiamme nel Salento: morta una 47enne disabile nell’incendio

Salento, morta una donna disabile di 47 anni a causa di un incendio nel palazzo: non è riuscita a fuggire dalle fiamme perché costretta a letto.

Tragedia nel Salento, dove una donna disabile di 47 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. Anche quattro feriti.

Donna disabile di 47 anni morta tra le fiamme

Tragedia in via Salvo D’Acquisto, a Salice Salentino, in provincia di Lecce, dove questo pomeriggio – giovedì 17 marzo – una palazzina è stata lo scenario di un incendio.

Tra i condomini purtroppo c’era anche una donna disabile di 47 anni, che nulla ha potuto. La 47enne, infatti, si trovava sola in casa quando è scoppiato l’incendio, ma essendo costretta a letto non è riuscita a scappare ed è morta tra le fiamme.

L’arrivo dei soccorsi

Purtroppo per la donna invalida non c’è stato nulla da fare. Oltre ad una vittima, figurano anche quattro feriti che però non versano in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per sedare le fiamme, e le ambulanze del 118. Le cause dell’incendio sono ancora da stabilire e le indagini sono in corso.

Le parole del Sindaco

Le parole del Primo cittadino di Salice Salentino, il sindaco Tonino Rosato, sono arrivate subito, a poche ore dal terribile incidente: