Incendio in appartamento a Bassano del Grappa, morta una donna disabile

Un incendio divampato all'interno di un'abitazione ha causato il decesso di una donna disabile. Il marito è gravemente ferito e ustionato.

Un incendio scoppiato in un appartamento di Bassano del Grappa è finito in tragedia: una donna disabile è deceduta e suo marito è gravemente ferito.

Incendio a Bassano del Grappa, la dinamica

Nella mattinata di venerdì 11 febbraio, intorno alle 9.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un’abitazione di Bassano del Grappa, in via Magnasco.

Una volta fatta irruzione nell’appartamento, invaso dal fumo, i pompieri hanno subito individuato un uomo, il quale è stato poi stabilizzato dai sanitari e trasferito nel vicino ospedale. Con l’aiuto di una termocamera, i soccorritori hanno trovato in casa anche una donna disabile, che era allettata. La donna è stata rianimata sul posto dal personale sanitario del Suem in collaborazione con i Vigili del Fuoco, poi portata in ospedale.

Tuttavia, nonostante gli sforzi per salvarla, la donna non ce l’ha fatta ed è deceduta dopo il suo arrivo nella vicina struttura ospedaliera.

Si indaga sulle cause dell’incendio

Ancora da chiarire cosa abbia provocato l’incendio nell’appartamento di Bassano del Grappa.

Per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere cosa lo abbia causato, sono in corso le indagini da parte dei tecnici vigili del fuoco presente con il personale del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale e il funzionario di guardia.

I pompieri hanno spento le fiamme, ma restano da accertare le cause dell’incendio.