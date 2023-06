Il 34enne Cuono Laudando non ce l’ha fatta: il centauro è morto poco dopo aver varcato la soglia dell’ospedale in seguito ad un brutto incidente in moto. L’uomo stava viaggiando per le vie di Maddaloni (Caserta), quando si è scontrato violentemente contro un’automobile.

Caserta, motocicletta contro automobile: il centauro Cuono Laudando muore a 34 anni

L’incidente è avvenuto in via Forche Caudine a Maddaloni, nella provincia di Caserta, in prossimità di un distributore di carburanti Ip. Cuono era in sella alla sua moto quando, in una dinamica ancora tutta da verificare, si è scontrato contro una Fiat Punto. Il centauro è stato sbalzato a qualche metro di distanza dal mezzo a due ruote e ha sbattuto violentemente contro l’asfalto. L’uomo alla guida della macchina, rimasto del tutto illeso, ha chiamato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e la morte di Cuono Laudando

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, che hanno trasportato d’urgenza il 34enne all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale, però, le condizioni di Cuono Laudando sono precipitate e l’uomo è tragicamente scomparso. Il medico legale ha disposto l’autopsia: si vuole far luce su quanto è successo.