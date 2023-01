Caso Bellavia al GF Vip: Giovanni Ciacci minaccia azioni legali

Dopo il caso Bellavia al GF Vip, che gli è costato l’eliminazione al televoto flash del programma, Giovanni Ciacci ha minacciato d’intraprendere azioni legali.

Giovanni Ciacci: le azioni legali

Come altri volti del GF Vip 7 Giovanni Ciacci è stato bersagliato via social per il suo comportamento contro Marco Bellavia, e a nulla sono valse le sue scuse contro l’ex conduttore a mezzo pubblico o social per cercare di arginare la situazione. Il costumista, che di recente si è lamentato perché non avrebbe ricevuto neanche la solidarietà di molti amici e colleghi del mondo vip, ha fatto sapere che, con i suoi legali, ha intenzione di intraprendere azioni legali contro coloro che gli hanno inviato messaggi d’odio e intimidazioni a mezzo social proprio a causa della vicenda.

“Se ho offeso Marco in qualche maniera chiedo nuovamente scusa.

Forse dopo le dichiarazioni fatte da lui, qualcuno deve chiedere scusa a me e agli altri concorrenti che hanno subito, intimidazioni, offese, minacce di morte e altro tramite social e tramite stampa (…) Per non parlare le ripercussioni terribili che ho e abbiamo avuto sul nostro lavoro che, a voi piaccia o no, fatto di anni di sacrifici, dedizione e impegno. Con il mio avvocato abbiamo deciso di procedere per vie legali contro tutte le persone che hanno incitato all’odio, offeso o denigrato sia via web che a mezzo stampa”, ha fatto sapere.

Ciacci ha dichiarato che avrebbe avuto nuovi problemi di salute dopo la sua partecipazione al programma e che il suo stato psicologico sarebbe stato veramente in bilico a causa di quanto avvenuto all’interno del reality di Signorini.