Il dramma di Giovanni Ciacci: "Sto male, mi hanno lasciato solo..."

Giovanni Ciacci si è lamentato per come sono andate per lui le cose dopo la sua esperienza al GF Vip e ha affermato di non stare bene.

Giovanni Ciacci: il dramma

Quello che doveva essere per Giovanni Ciacci il GF Vip “della rinascita” a causa della sua rivelazione sulla sieropositività, si è presto trasfomato per il costumista in una sorta di incubo a causa della gogna mediatica a cui a suo dire sarebbe stato esposto a causa del caso di Marco Bellavia. In seguito alla sua breve esperienza al GF Vip, Ciacci sarebbe stato bersagliato di critiche e lui stesso ha ammesso che avrebbe ricevuto solidarietà solo da alcuni dei suoi colleghi (ossia Alfonso Signorini, Raimondo Todaro, Valeria Marini, Caterina Balivo e Manila Nazzaro).

Ciacci ha anche dichiarato che nell’ultimo periodo non sarebbe stato bene sia fisicamente che psicologicamente:

“Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno”.

Il costumista ha pubblicamente replicato anche contro la conduttrice Simona Ventura che, durante la sua esperienza al reality show di Signorini, aveva scritto via social: “Ciacci si è fatto riconoscere”.

Il costumista ha risposto: “Con lei non ho mai lavorato, che cosa conoscerebbe di me?”. In tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi e se il costumista riuscirà a superare questo momento particolarmente difficile per lui.