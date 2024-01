L’influecer si è sfogata, confessando di non voler in alcun modo rispondere a chi “vuole una lotta fratricida“.

Caso Ferragni, lo sfogo di Estetista Cinica

L’imprenditrice, che vanta oltre un milione di follower, è molto amica di Chiara Ferragni, ragione per la quale ha detto chiaramente di non volersi esprimere sulle vicende che hanno travolto l’influencer cremonese. “Perché devo venire qua a sputare in faccia a una persona che conosco? Non mi sembra il caso” ha affermato nelle sue storie su Instagram, dichiarando che da diverso tempo legge sotto i post numerosi commenti in cui le si chiede la propria opinione in merito.

Il caso della ristoratrice Giovanna Pedretti

Nel lungo sfogo la fondatrice di VeraLab richiama anche la vicenda della ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano, trovava senza vita nel fiume Lambro. In merito, spiega la content creator, non le è stata chiesta nessuna opinione “come è giusto che sia, perché non sono titolata per avere opinioni. Ma qua è diventato Hunger games” e aggiunge “Allora io hunger games non lo faccio, non mi troverete mai in un’arena a tirare i capelli a una persona alla quale sono vicina per non farmi giudicare male. Per fortuna credo ancora che ognuno risponda per sé e che, se le persone che ti sono vicine inciampano o gli succede qualcosa, allora glielo dici di persona, non davanti a un milione di follower“.

Nessuna ospitata in tv

La donna conferma anche di aver sempre rifiutato qualsiasi invito a prendere parte a programmi televisivi o dibattiti in cui era prevedibile uno scontro. “Qualcuno vuole la gente che si ammazza per portare a casa il proprio culo. Allora siccome vedo che tira una brutta aria, parlo male di te, così porto a casa consenso io. Ma c’è davvero qualcuno che vuole qualcosa di così orrendo?” chiede ai propri follower, concludendo “Che brutta questa cosa. E che paura. Per la prima volta in tanti anni ho pensato: chiudo tutto. Poi però sono sempre qua perché alla fine do da mangiare a un po’ di persone“.