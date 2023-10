Continuano le polemiche sul caso della giudice Iolanda Apostolico. In un filmato risalente al 2018 si vede la giudice prendere parte a una manifestazione contro l’attuale ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Il leader del M5s, Giuseppe Conte, chiede che Salvini precisi come sia entrato in possesso di quel video.

Caso giudice Apostolico: le richieste della Lega

La Lega, dal canto suo, ha chiesto le scuse e le dimissioni della giudice Apostolico. Antonio Tajani ha affermato tramite una dichiarazione riportata da TgCom24: “Bisogna anche apparire al di sopra delle parti, non soltanto esserlo”. Conte invece ha sottolineato che “la Digos fa sempre dei filmati quando ci sono delle manifestazioni e il giudice Iolanda Apostolico non sembra si sia associato a delle espressioni offensive che venivano utilizzate in quel corteo”.

Caso giudice Apostolico, Conte: “Salvini chiarisca”

Conte ha proseguito: “Il punto, però, è un altro: come arrivano questi filmati al ministro delle Infrastrutture, che non c’entra nulla? Il ministro Salvini chiarisca come e perché ha ottenuto quei filmati, perché quei filmati sono della Digos e sono stati realizzati per altri compiti, non per attaccare i magistrati”.

Caso giudice Apostolico: spunta un nuovo video

Si segnala la presenza di un secondo video che mostra la giudice Iolanda Apostolico partecipare a un sit-in il 25 agosto 2018 contro l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Catania. Come informa Open, il video è stato registrato da Stefano Bertolino, un operatore di La Presse, ed è stato pubblicato in esclusiva dall’agenzia diretta da Alessia Lautone. Nel video, la giudice è vista in primo piano mentre protesta insieme ad altri partecipanti, tra cui le forze dell’ordine, che vengono accusate di aver usato la forza in modo eccessivo contro alcuni manifestanti.