Caso La Russa, l'opposizione attacca Facci. Lui risponde: "Il mio articolo non è stato compreso"

Caso La Russa, l'opposizione attacca Facci. Lui risponde: "Il mio articolo no...

Le parole apparse in un articolo di Filippo Facci hanno fatto scoppiare la polemica. "Fatto un caso senza leggere l'articolo", ha replicato.

Ha fatto esplodere una grande polemica la frase scritta dal giornalista di Libero, Filippo Facci sul caso legato al figlio di Ignazio La Russa. In un articolo aveva fatto riferimento alle sostanze stupefacenti che avrebbe assunto la ragazza di 22 anni: “Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa?”. L’opposizione è immediatamente partita all’attacco. La risposta del giornalista non si è fatta attendere.

Caso La Russa, la replica del giornalista Facci

Il giornalista, interpellato da ANSA ha tenuto a fare le dovute precisazioni: “Riscriverei quella frase? No, perché conta solo un fatto: che la frase non ha portato niente di buono e che ha fatto malinténdere un intero articolo. La professionalità innanzitutto l’orgoglio personale poi”.

“Fatto un caso senza leggere l’articolo”

Infine Facci ha replicato al senatore Sandro Ruotolo: “Senatore e responsabile informazione del Pd, mi ha attribuito questa mattina quattro reati sanzionati dal Codice di procedura penale: razzismo, sessismo, apologia del fascismo, vittimizzazione secondaria di una presunta stuprata. Questi reati deriverebbero tutti dalla frase nel mio articolo pubblicato sabato su Libero […]”.

Non ultimo aveva concluso mettendo in dubbio che il suo pezzo fosse stato o meno letto da chi aveva fatto scoppiare il caso: “È un passaggio stilistico, può non piacere, e la mia sconfitta professionale e il mio dispiacere derivano proprio da questo: dal fatto che ne abbiano fatto un caso senza aver letto l’articolo da cui il passaggio è estrapolato”.