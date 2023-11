Il pm ha parlato dell’omicidio di Saman Abbas, sottolineando che non c’è mai stata nessuna pietà da parte dei familiari. Le parole del procuratore sono state molto forti.

Caso Saman, le parole del Pm: “Dai familiari mai nessuna pietà”

Quella del pm è un’accusa non solo ad una famiglia che ha ucciso una ragazza di 18 anni, ma ad una scala di valori per cui l’aderenza alla tradizione, il rispetto dell’onorabilità, conta più dell’affetto. Tocca profondamente la requisitoria del procuratore capo di Reggio Emilia, Calogero Paci, al processo per l’omicidio di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa dalla famiglia nel 2021 a Novellara. “La barriera all’anelito di vita di Saman è stato il sistema valoriale della famiglia, una pazza, come la definì la la madre. Ma Saman voleva solo vivere la sua vita, camminare mano nella mano per le strade di Bologna, scambiarsi un bacio con il fidanzato” ha spiegato il pubblico ministero. Il magistrato l’ha paragonata a quelle donne che volevano ribellarsi alle logiche dei clan di mafia, uccise dal padre o dal figlio per una relazione extraconiugale. Saman, nella sua ricostruzione in cui si salva solo il fratello minore, diventa una figura che esprime la contraddizione tra la libertà e il desiderio di vita e la repressione.

Caso Saman Abbas: la requisitoria

La requisitoria è molto forte. La ragazza ha sfidato l’autorità del padre, il capo-famiglia che ha commissionato il delitto allo zio. La madre è la figura glaciale che la guida fuori di casa, l’accompagna verso la morte. Le pale trovate in casa dello zio Danish Hasnain e dei due cugini, tutti e tre imputati, sono la firma dell’omicidio e sono state usate per scavare la fossa a Saman. Il procuratore deve ammettere che manca la prova regina, ma ci sono tanti tasselli che parlano da soli, non solo il racconto del fratello. La pubblica accusa deve ancora avanzare le richieste di pena. Il padre di Saman, Shabbar, ha chiesto di rendere dichiarazioni in aula.