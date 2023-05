Il duplice icidente è avvenuto sulla SS10 Padana Inferiore al chilometro 142 tra Casteggio e Broni nei pressi della casa cantoniera, dove un’Audi e un autoarticolato si sono scontrati violentemente. Dopo il primo schianto, una Panda è andata a sbattere contro l’Audi: tre persone sono rimaste ferite, ma il 60enne alla guida dell’auto tedesca ha avuto la peggio.

Casteggio, incidente tra auto e camion: 60enne ricoverato in gravi condizioni

Nessun morto, ma tre feriti di cui uno è ricoverato in gravi condizioni in ospedale: è questo il bollettino del terribile duplice incidente capitato nel pomeriggio di ieri fra le strade di Casteggio. Prima, in una dinamica ancora da accertare, l’Audi e il camion sono andati a sbattere, poi, in un secondo momento, una Panda ha tamponato la prima auto. Tutto è avvenuto nella frazione di un istante.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni di salute delle tre persone coinvolte

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno offerto le prime cure alle tre persone coinvolte nel sinistro. L’uomo alla guida della Panda è rimasto ferito solo lievemente, mentre ha avuto conseguenze peggiori il camionista. Ancora più gravi sono le condizioni dell’uomo che era alla guida dell’Audi: il 60enne è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.