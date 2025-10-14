L’episodio avvenuto a Castel D’Azzano rappresenta una delle pagine più dolorose degli ultimi anni per le forze dell’ordine italiane. Un intervento di routine, destinato a ristabilire la legalità, si è trasformato in una scena di devastazione e morte. L’esplosione di un casolare alla periferia del piccolo comune veronese ha spezzato la vita di tre carabinieri e ferito numerosi militari e agenti.

Tragedia a Castel D’Azzano: indagini e prime reazioni delle autorità

Dalle informazioni raccolte, l’operazione di sgombero era stata programmata da tempo, dopo vari tentativi falliti di liberare l’edificio. La Procura di Verona aveva disposto una perquisizione per la possibile presenza di materiale incendiario, mentre i carabinieri dei reparti speciali e gli agenti dell’Uopi erano stati chiamati in supporto per la pericolosità della situazione.

Il procuratore capo Raffaele Tito, giunto sul posto, ha espresso profonda costernazione per quanto accaduto, definendo l’episodio “una tragedia incredibile” e sottolineando come, nonostante tutte le precauzioni adottate, l’esito sia stato “inaspettato e molto doloroso“.

Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato l’accaduto ricordando la complessità e i rischi di simili operazioni:

“Era un’operazione congiunta di Polizia. Al momento dell’accesso dell’appartamento i testimoni raccontano di aver sentito odore di gas e qualche istante dopo c’è stata l’esplosione. È possibile che qualcuno dall’interno abbia attivato una bombola di gas creando i presupposti per la deflagrazione. Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico“.

Tragedia a Castel D’Azzano: esplosione in un casolare provoca tre vittime tra i carabinieri

Un violento scoppio ha distrutto una casa colonica a Castel D’Azzano, in provincia di Verona, causando la morte di tre carabinieri e il ferimento di tredici tra militari e agenti di polizia.

L’esplosione si è verificata durante un’operazione di sgombero dell’abitazione, occupata da tre fratelli sessantenni, due dei quali sono stati successivamente fermati mentre un terzo è ancora ricercato. Tra le persone presenti nell’abitazione, una donna è rimasta ferita; secondo le prime ipotesi, sarebbe stata lei a provocare l’esplosione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’immobile era saturo di gas e la deflagrazione sarebbe stata provocata dall’apertura della porta d’ingresso. I soccorsi del Suem e dei pompieri sono stati immediati, ma per i carabinieri coinvolti non c’è stato nulla da fare.