Castel San Giorgio, donna trovata morta in un terreno

Una donna di 49 anni, di Roccapiemonte, è stata ritrovata senza vita in un terreno a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. A dare l’allarme è stato il proprietario del fondo, che ha rinvenuto il corpo. Da un primo esame esterno sembrerebbe che la morte non sia stata provocata da cause violente. La procura di Nocera Inferiore ha disposto l’autopsia. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione.

Nessuna ipotesi è stata esclusa

Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato dal proprietario del terreno, un anziano residente in zona, che lo ha trovato con il volto riverso a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Scientifica, la polizia municipale. Secondo alcune indiscrezioni, accanto al corpo sarebbero stati trovati degli oggetti, tra cui un cellulare e una parrucca. Il corpo probabilmente sarà trasferito all’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Per il momento nessuna ipotesi è stata esclusa.