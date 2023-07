In attesa di tornare in Rai con un programma tutto suo, Caterina Balivo si sta godendo qualche altra settimana di vacanza. La conduttrice ha postato su Instagram una foto con le smagliature e i fan hanno apprezzato il suo coraggio.

Caterina Balivo: la foto con le smagliature piace ai fan

Il prossimo 11 settembre, Caterina Balivo tornerà su Rai1 con un programma tutto suo. In attesa di tornare a Roma per le prove, la conduttrice si sta godendo le ultime settimane di vacanza con la famiglia e gli amici. Via social ha condiviso qualche attimo delle sue giornate, senza nascondere una foto in costume con tanto di smagliature.

Le parole di Caterina Balivo

“Un bagno a Giannutri che sa di amore di mamma e papà, coccole con la mia bambina e confidenze con l’amica di gioventù! Estate 2023 sarai breve ma intensa!“, ha scritto Caterina a didascalia di una serie di scatti della vacanza. Alcuni fan hanno subito notato la foto in bikini e si sono complimentati con lei per non aver nascosto le smagliature: “Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza“. La Balivo ha replicato:

“Ben due! Detto questo, se potessi le toglierei ma non certo con Photoshop”.

Caterina Balivo al naturale: i fan apprezzano

Caterina ha candidamente ammesso che toglierebbe volentieri le smagliature, ma non con Photoshop. Una risposta ironica, che dimostra la sua volontà di mostrarsi senza filtri. 43 candeline all’attivo, la Balivo si accetta così com’è ed è questo uno dei messaggi che ha sempre lanciato si social. Oltre ai complimenti, spunta anche qualche commento degli hater: “I filtri gli servirebbero quando apre bocca, non ne azzecca una“, ha scritto un odiatore seriale che non conosce bene la lingua italiana. Caterina ha replicato da gran signora: “Aspettane una al giorno dall’11 settembre“.