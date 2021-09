Caterina Collovati: “Aurora Ramazzotti la smetta di improvvisarsi sessuologa”

Caterina Collovati ha criticato Aurora Ramazzotti per i suoi consigli ironici e osé ai fan dei social.

Caterina Collovati ha replicato contro Aurora Ramazzotti che nei giorni scorsi aveva condiviso con i fan i suoi consigli ironici sulla vita sotto le lenzuola. A seguire la figlia di Michelle Hunziker ha replicato contro la giornalista.

Caterina Collovati contro Aurora Ramazzotti

Caterina Collovati non ha apprezzato la rubrica osé di Aurora Ramazzotti sui social e in un post ha replicato contro la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che, una volta messa al corrente dai suoi fan, ha a sua volta risposto alla giornalista.

“Fin quando Aurora Ramazzotti ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada ( cat calling) passi, fin quando ci ammorbava sull’importanza di accettarsi e mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate esibiva il suo lato B più del volto passi, ha l’età per farlo… Ma ora basta direi.

La versione sessuologa spinta: no. E se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far sesso fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi cosi delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di tv8 quest’inverno.Eri molto brava”, ha tuonato Caterina Collovati, mentre Aurora Ramazzotti ha replicato: “Non sono d’accordo, ma d’altronde non si può piacere a tutti.

Forse l’unica cosa che mi sento di dire è che ‘la difficoltà dei Millenial a fare sesso’ (forse intendeva la Generazione Z? Chi lo sa) sicuramente non deriva da chi, come me, tratta tematiche considerate tabù con ironia e leggerezza. Anzi credo fermamente che normalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore possibile e chiusura mentale attorno al sesso e alle sue mille retoriche errate.”

Aurora Ramazzotti: le risposte ai fan

Spesso Aurora Ramazzotti ha usato i suoi canali social per parlare di argomenti tabù o per normalizzare alcuni aspetti della quotidianità. La figlia di Michelle Hunziker è apprezzata anche come esempio di body positivity e più volte ha utilizzato i suoi canali per parlare ai fan del rapporto col proprio aspetto.

Aurora Ramazzotti: il fidanzato

Oggi Aurora Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza e i due sono più uniti ed innamorati che mai. Sui canali social della ragazza non mancano foto in cui è ritratta in compagnia del fidanzato.