Caterina Collovati si è scagliata contro Chiara Ferragni per le parole che ha riservato ad Andrea Giambruno in merito allo stupro di Palermo. La giornalista ha lanciato accuse ben precise alla moglie di Fedez.

Caterina Collovati contro Chiara Ferragni

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha così commentato le frasi di Andrea Giambruno sugli stupri: “Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi che non abbiamo problemi con i lupi e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini come loro“. Le sue parole non sono piaciute a Caterina Collovati, che si è scagliata contro di lei.

Le accuse di Caterina Collovati

Via social, Caterina si è scagliata contro la Ferragni:

“Avvertite la signora Ferragni che anche sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema: trattasi di ossessione compulsiva. E visto che l’altro giorno spiegava al mondo intero quale fosse il problema delle donne, metta anche il suo vizio nell’elenco dei problemi!”.

Chiara Ferragni ignora Caterina Collovati

Per il momento, Chiara Ferragni ha ignorato le accuse di Caterina Collovati. C’è da dire che il discorso dell’imprenditrice sulle dichiarazioni di Giambruno non ha nulla a che vedere con la replica della giornalista. Una domanda sorge spontanea: una donna che decide di “sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers” è tanto diversa da un’altra che condivide ogni suo piccolo intervento televisivo? Sembra che si tratti della stessa “ossessione compulsiva“, non trovate?