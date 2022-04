Catherine Spaak, svelate le cause della morte: la sorella Agnes ha parlato dei suoi ultimi anni di vita.

Catherine Spaak è morta all’età di 77 anni a Roma. L’attrice, conduttrice, giornalista e scrittrice si è spenta dopo una lunga malattia, che l’ha colpita per la prima volta nel 2020. A svelare le cause del decesso è stata la sorella Agnes, nel corso di un intervento a Storie Italiane.

Catherine Spaak: le cause della morte

Domenica 17 aprile 2022 è morta Catherine Spaak. La triste notizia è stata resa pubblica dalla famiglia: “L’attrice di tanti meravigliosi film, la brillante conduttrice, la scrittrice, soprattutto la donna che ha vissuto sino all’ultimo con eleganza e carattere, ci ha lasciato stasera a Roma. Ci mancherà tantissimo“. I familiari hanno sottolineato che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. A poche ore dall’annuncio, la sorella di Catherine, Agnes, ha svelato le cause della morte.

Le parole di Agnes Spaak

Agnes, intervenuta a Storie Italiane, ha raccontato gli ultimi anni di vita della sorella, svelando così le cause della morte. Nel 2020 la Spaak ha avuto una prima emorragia cerebrale, che ha compromesso vista e capacità motorie. Lei non si è fatta abbattere e ha iniziato un lungo percorso di riabilitazione. Quando stava per riprendersi, però, ha avuto un secondo ictus, poi il 25 luglio 2021 ne ha avuto un terzo.

Quest’ultimo ha irrimediabilmente compromesso le sue condizioni di salute. Agnes ha ammesso:

“Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus e da allora purtroppo c’è stato un lunghissimo calvario. Posso dire, però, che se n’è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all’ultimo momento. Voglio ricordarla sorridente. È stata una grande stella che brillerà per sempre”.

Catherine Spaak: le ultime apparizioni televisive

L’ultima apparizione televisiva di Catherine Spaak è stata quella nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone nel 2021.

E’ qui che ha parlato del primo ictus che l’aveva colpita. Per quel che riguarda le partecipazioni attive in tv, nel 2007 ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle, mentre nel 2015 de L’Isola dei Famosi.