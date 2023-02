Cecilia Rodriguez e Ignazio di nuovo insieme: "Era solo una lite"

Dopo i rumor in merito alla loro presunta separazione a un passo dalle nozze, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a mostrarsi insieme.

Cecilia Rodriguez e Ignazio di nuovo insieme

Nei giorni scorsi sono circolate innumerevoli indiscrezioni riguardanti una presunta rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, solamente alcuni mesi fa, avevano annunciato le loro nozze. Nelle ultime ore la coppia è tornata a mostrarsi insieme e, a quanto pare, quella da loro avuta sarebbe stata solamente una lite passeggera. A svelarlo è stato il manager di Ignazio, che nelle scorse ore ha rivelato: “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti.

Ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”.

I due si sono mostrati mentre erano a cena insieme in un ristorante di Milano e in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di scoprire ulteriori dettagli in merito alla vicenda. La coppia è insieme da 5 anni e le loro nozze dovrebbero svolgersi durante l’estate 2023.

Cecilia non ha fatto segreto di desiderare un figlio insieme all’ex ciclista e i fan si chiedono se presto i due regaleranno un cugino o una cugina ai piccoli Santhiago e Luna Marì (figli di Belen Rodriguez). La coppia aveva vissuto un momento di crisi nel 2019 ma poi, a sorpresa, era tornata a mostrarsi più serena e unita che mai.