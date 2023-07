Cecilia Rodriguez è incinta? Il clamoroso indizio sui social

Cecilia Rodriguez è in attesa del suo primo figlio? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete a causa di un indizio postato dalla stessa modella.

Cecilia Rodriguez incinta: l’indiscrezione

Dopo che Ignazio Moser le ha fatto la fatidica proposta di nozze, sui social si è sparsa la voce che Cecilia Rodriguez fosse incinta del suo primo figlio. Al momento sulla questione no vi sono conferme ma in tanti, nelle ultime ore, hanno notato che la modella sia partita per Trento per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la famiglia di Ignazio e, sui social, sarebbe spuntata la foto di un berretto e di alcune scarpine da neonato (di colore azzurro). Al momento la sorellina di Belen ha preferito non proferire parola sull’argomento e in tanti sui social sono curiosi di sapere se presto lei e Ignazio annunceranno l’arrivo del loro primo bebè.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia non ha mai fatto segreto di desiderare un giorno un bebè e, nonostante abbia vissuto una crisi con Ignazio, ha più volte affermato di essere intenzionata a realizzare quanto prima il suo desiderio. La proposta di nozze era giunta nel 2022 ma al momento i due non hanno fornito delucidazioni sul loro grande giorno e non è dato sapere quando diventeranno finalmente marito e moglie.