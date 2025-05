Cecilia Rodriguez ha appena annunciato una notizia che ha emozionato i suoi fan: è incinta della sua prima figlia, Clara Isabel. La modella e influencer ha condiviso il momento speciale con i suoi follower tramite un dolce post sui social, dove appare insieme al marito Ignazio Moser, che le accarezza la pancia in segno di affetto.

Una notizia che non è passata inosservata, suscitando anche una reazione inaspettata da parte di sua sorella Belen.

I rapporti tra Cecilia Rodriguez e Belen

Il litigio tra Cecilia e Belen Rodriguez sembra essere legato alla gravidanza di Cecilia, che ha annunciato la dolce attesa sui social proprio nel giorno della Festa della mamma. A quanto pare, questa gravidanza avrebbe causato una certa distanza tra le due sorelle, con Cecilia che si sarebbe sentita trascurata da Belen in un periodo così importante e delicato come i primi mesi della sua prima gravidanza.

Cecilia Rodriguez incinta, dopo la conferma arriva l’inaspettata “reazione” di Belen

Cecilia Rodriguez è in dolce attesa della sua prima figlia, Clara Isabel, e ha condiviso la notizia con i suoi follower tramite un tenero post sui social, accompagnato dal marito Ignazio Moser che le accarezza la pancia.

Nonostante l’ondata di affetto che ha ricevuto, però, la reazione di Belen, la sua amatissima sorella, non è passata inosservata. Da qualche tempo descritta come distante dalla vita di Cecilia, Belen non ha fatto alcun cenno di auguri pubblici in occasione dell’annuncio della gravidanza, alimentando così i rumors sulle tensioni tra le due.

Poco dopo il post di Cecilia, infatti, Belen ha condiviso un video sui social per promuovere uno dei suoi prodotti di make-up. Tuttavia, tra i commenti dedicati al prodotto, alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di chiedere spiegazioni sui suoi rapporti con la sorella, sottolineando la strana assenza di un messaggio di congratulazioni in un momento così significativo per Cecilia.

“Ma è vero che avete litigato?”; “Gli auguri alla sorella no?“, sono alcuni dei commenti sotto il post.

Nonostante i rumors, entrambe le sorelle non hanno ancora commentato pubblicamente la loro lite né chiarito i dettagli del motivo reale del conflitto. Tuttavia, è probabile che nei prossimi giorni emergano nuove informazioni che getteranno luce sulla vicenda.