Cecilia Rodriguez, l'outfit da 10mila euro: "Poteva indossarlo qualcuno con più classe"

Cecilia Rodriguez è stata travolta dalle critiche degli haters per un outfit dal valore di 10mila euro da lei sfoggiato ai Premi Platino.

Cecilia Rodriguez: l’abito da 10mila euro

Ancora una volta gli haters di Cecilia Rodriguez non hanno perso occasione per prendere di mira la sorella minore di Belen che, in queste ore, si è mostrata con un seducente abito firmato Peter Dundas (dal valore di 1.600 euro) e vertiginosi tacchi a spillo da lei ai Premi Platino. Per l’occasione Cecilia ha sfoggiato anche dei gioielli il cui valore sarebbe ammontato a 7300 euro. Sui social le critiche nei suoi confronti però non si placano e qualcuno infatti le ha scritto: “Sui siti cinesi trovi lo stesso vestito a 12 euro, ma va bene lo stesso”, e ancora: “Per me questo vestito lo avrebbe potuto indossare qualcuno con più classe”.

Nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez è stata presa di mira dal pubblico social dopo che lei stessa si era mostrata mentre saltava sul letto indossando le scarpe. A seguito delle polemiche scatenate dal suo video, lei stessa aveva replicato: “Non penso di essere una ragazza senza educazione o sporca come avete scritto in molti. La verità è che io volevo fare uno scatto che rappresentasse a pieno la mia gioia iperché stavamo appena partendo finalmente per il Coachella e quindi, mi è sembrato carino saltare sul letto con le scarpe”.