Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulla crisi con Ignazio: "Sono stanca"

Cecilia Rodriguez è intervenuta via social svelando la verità in merito alla sua presunta crisi con Ignazio Moser.

Dopo i gossip delle ultime ore sulla sua presunta rottura (a un passo dalle nozze) con il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez si è sfogata via social.

Cecilia Rodriguez: lo sfogo dopo i gossip

Nei giorni scorsi sono diventate sempre più insistenti le indiscrezioni in merito a una presunta separazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Addirittura, secondo i rumor in circolazione, l’ex ciclista aveva lasciato la casa condivisa con la modella dopo che lei, infuriata, lo aveva cacciato per via di un tradimento. La questione nelle scorse ore è stata smentita dalla stessa sorella di Belen, che però non ha detto niente in merito al litigio (che ci sarebbe effettivamente stato) con il suo fidanzato:

“Non sono arrabbiata, sono un po’ stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose.

Voglio dire che della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato. Cercate di non fare del male agli altri. Questo è il consiglio della giornata che voglio lasciarvi”, ha dichiarato Cecilia attraverso le sue stories via social.

Sulla questione nei giorni scorsi è intervenuto anche l’agente dell’ex ciclista, che ha affermato che i due avessero avuto un banale litigio e che il rumor avesse iniziato a circolare perché lei, impegnata in un servizio fotografico, si sarebbe tolta l’anello di fidanzamento. Cecilia e Ignazio stanno insieme da ben 5 anni e per il loro anniversario l’ex gieffino si è deciso a farle la tanto attesa proposta di nozze.

Il matrimonio dovrebbe tenersi durante l’estate 2023.