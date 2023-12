“Non muove più i muscoli”: sono questi gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Celine Dion, stando a quanto rivelato a 7 Jours da Claudette, sorella della star di fama internazionale.

Celine Dion, le sue condizioni: “Non muove più i muscoli”

“Sta lavorando duro per tornare sul palco ma ha perso il controllo dei muscoli”, ha spiegato la donna al sito canadese. “Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo”, ha aggiunto.

Claudette ha anche precisato che la cantante, da tempo affetta da una malattia nota come “sindrome paralizzante della persona rigida”, è ormai costretta a muoversi in sedia a rotelle che ha ribadito che ha perso il controllo del suo corpo.

La patologia diagnosticata a Celine Dion è degenerativa e incurabile. L’organismo attacca le proprie cellule nervoso danneggiando la mobilità. A causa della malattia, lo scorso anno, la cantante di My Heart Will Go On ha dovuto cancellare il Courage World Tour che aveva organizzato.

“Sta lavorando duro, ma non ha il controllo sui suoi muscoli”, ha continuato Claudette a 7 Jours. “Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro – e ha ammesso –. È vero che sia nei nostri sogni che nei suoi, l’obiettivo è tornare sul palco. In quale veste però? Questo non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo”.

La patologia rara e il sogno di tornare sul palco

In merito alla malattia, la sorella della cantante ha sottolineato che, trattandosi di una patologia rara, la ricerca procede in modo estremamente lento. “Si tratta di un caso su un milione, gli scienziati non hanno fatto molte ricerche perché non ha colpito così tanti pazienti. Alcuni pazienti hanno perso la speranza perché è una malattia che non è ben conosciuta”, ha detto.

Intanto, l’artista canadese e la sua famiglia vengono costantemente supportati dai sostenitori della loro charity “Fondation Maman Dion”. “Se solo sapeste quante telefonate riceve la Fondazione per Celine! Le persone ci dicono che la amano e pregano per lei. Riceve tanti messaggi, regali e crocifissi benedetti”, ha raccontato Claudette.

La donna, tuttavia, ha anche rivelato che la sorella non dimostra miglioramenti significativi nonostante le cure.