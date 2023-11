Celine Dion si mostra in pubblico dopo tre anni e dopo la diagnosi della malattia

Celine Dion è tornata a mostrarsi in pubblico a tre anni dalla diagnosi della sua malattia e dal suo temporaneo ritiro dalle scene.

Celine Dion ha partecipato a una partita di hockey insieme ai suoi figli e, nelle ultime ore, è tornata a mostrarsi pubblicamente sui social (dove sono state postate le sue foto con i tre figli, René-Charles, 22 anni, e i gemelli Eddy e Nelson, 13, avuti da Charles Angélil. Da tempo la cantante non appariva più in pubblico e, con uno dei suoi ultimi comunicati, aveva annunciato il suo temporaneo ritiro dalle scene a causa della sindrome della persona rigida. La cantante sta affrontando un percorso di cure per cercare di tenere a bada i sintomi della malattia che, purtroppo, le avrebbero impedito di esibirsi.

“Sta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia così rara. Noi ci fidiamo di lei: è disciplinata in ogni ambito della sua vita, è una cosa innata in lei… Non riusciamo a trovare alcuna medicina che funzioni, ma è importante avere speranza”, aveva fatto sapere sua sorella Claudette. Nelle ultime foto apparse sui social la cantante sembra serena e sorridente accanto ai suoi figli e in tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute.