Cellulari e apparecchi elettronici: i rischi che si corrono in casa

La terribile ed assurda morte di una 16enne campana ha riportato in tristissima auge il problema di cellulari e apparecchi elettronici ed in particolare dei rischi che si corrono in casa. Su repubblica ad esempio l’ingegnere del Cnr Ravazzani ha spiegato la natura e l’incidenza dei pericoli effettivi. Purtroppo e come sempre è la cronaca che ci rimanda ad un tema che oggi viene affrontato da un punto di vista tecnico, quasi “scontato e banale” ma che ha dietro un terribile decesso.

Cellulari e apparecchi elettronici: i rischi

Quello della 16enne Mariantonietta Cutillo di Montefalcione, in provincia di Avellino. La ragazza sarebbe morta proprio in circostanze simili, folgorata nella vasca da bagno mentre teneva tra le mani il suo cellulare sotto carica. E Paolo Ravazzani, ingegnere del Cnr, dopo la tragedia della ragazza morta folgorata nella vasca ha voluto spiegare che “elettricità e acqua vanno sempre tenuti a distanza”. Poi che ci sono anche altri pericoli serissimi con i quali l’acqua come vettore di problemi non c’entra. Quali? “Anche i caricabatterie e le prese che si surriscaldano hanno i loro pericoli”. Il dato è che nelle nostre case ci sono apparecchi più pericolosi, altri meno.

“Elettricità ed acqua sempre distanti”

Paolo Ravazzani però avverte senza remore: “Ma elettricità e acqua devono sempre stare a distanza. Con loro il rischio non è mai zero”. Il direttore dell’Istituto di elettronica e ingegneria dell’informazione (Ieiit) del Cnr ha spiegato: “I cellulari sono apparecchi a bassa tensione, ma le variabili di ciascuno strumento e di ciascun impianto elettrico sono infinite”. E quando, come nel caso della 16enne, lo smartphone è attaccato al caricabatterie nella presa di corrente ed accidentalmente cade in acqua “rischiamo che una quantità importante di corrente elettrica fluisca dall’apparecchio alla terra passando attraverso di noi”.