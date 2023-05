Una pessima abitudine che sarebbe particolarmente diffusa tra Millennials e Generazione Z, ecco perché è pericoloso maneggiare il cellulare in carica mentre si fa il bagno. La cronaca rimanda a numerosi casi in cui la scelta è stata fatale come quello di una ragazza campana. Le insidie dell’uso del cellulare in bagno sono abbastanza evidenti e note ma non al punto di scongiurare casi terribili. La prima, meno ovvia delle altre, è che non è affatto igienico ma i pericoli veri sono altri.

Maneggiare il cellulare in carica in bagno? Mai

Mettere lo smartphone in carica, appoggiandolo magari sul bordo del lavandino o di una vasca, rappresenta il rischio principale e la morte per folgoramento la sua estrema e non rara conseguenza. La regola è che l’utilizzo di apparecchi elettrici in bagno, come asciugacapelli, rasoi ed epilatori dovrebbe essere sempre cauto. Se poi si tratta di apparecchi che non servono si capirà come non solo un cellulare in carica non faccia eccezione, ma anche che potrebbe ucciderci per una scelta stupida. La fretta nel rispondere al telefono o alle notifiche di qualche app potrebbe essere fatale.

Il terribile caso di una 16enne dell’Avellinese

E se è attaccato al caricabatterie nella presa di corrente ed accidentalmente cade in acqua o viene maneggiato con la mani bagnate, “rischiamo che una quantità importante di corrente elettrica fluisca dall’apparecchio alla terra passando attraverso di noi”. Ancora più importante è non utilizzare alcun dispositivo mentre si fa il bagno. Fanpage ricorda uno dei tragici casi scuola, quello della 16enne Mariantonietta Cutillo di Montefalcione, in provincia di Avellino. La ragazza sarebbe morta proprio in circostanze simili, folgorata nella vasca da bagno mentre teneva tra le mani il suo cellulare sotto carica.