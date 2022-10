Momento di gioia per la famiglia di Rocco Siffredi che a Milano festeggia in un ristorante il compleanno del figlio Leonardo.

Il figlio di Rocco Siffredi ha compiuto 23 anni e, per il suo compleanno, si è concesso una cena in famiglia presso un ristornate di Milano e la mamma del giovane ha pubblicato una foto su Instagram.

Cena con foto a Milano per il compleanno del figlio di Rocco Siffredi

La famiglia era al completo, c’era mamma Rozsa, Lorenzo Tano, fratello maggiore di Leonardo e l’immancabile papà, Rocco Siffreddi, uno dei più grandi attori hard al mondo. A testimoniare il felice evento una foto scattata da Rozsa in cui il figlio festeggiato l’abbraccia. Nella didascalia c’è semplicemente scritto: “Auguri” con alcune emoticons.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rozsa Tassi (@rozsatassi)

Leonardo Tano: il rapporto con la famiglia e il suo futuro nel mondo dell’hard

Leonardo Tano è molto legato alla sua famiglia, con il fratello vi sono solo 3 anni differenza ed ha un buon rapporto con i suoi genitori. Il giovane Leonardo, sebbene ammiri il lavoro del padre, ha però deciso di prenderne le distanze, dichiarando in passato di non voler iniziare una carriera nel mondo del cinema a luci rosse.

A Vanity Fair affermò addirittura di non aver mai visto un video del padre. Le parole usate da Leonardo Tano furono queste: “Non l’ho mai visto in azione. Ho visto le cover dei dvd che giravano per casa ma… non me l’ha mai detto, però ho capito che non vorrebbe lo vedessi”.