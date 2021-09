Rocco Siffredi: “Ho fatto sesso con 100 donne per 10 ore di fila”

Il pluripremiato pornoattore più famoso d'Italia parla di un suo curioso record: la scena di sesso più lunga mai girata

Il pornoattore più famoso d’Italia, Rocco Siffredi, ha raccontato la scena di sesso più lunga mai girata sul set di un film hard: era l’unico uomo in mezzo ad un vero e proprio “Harem” di 100 donne a cui si è dedicato per ben dieci ore di fila!

Il record di Rocco

Tra le mille e più esperienze su vari e disparati set hard, l’attore originario di Ortona, in provincia di Chieti, va particolarmente fiero del giorno in cui ha stabilito il suo personale record di tempo consecutivo trascorso sul set: “La scena più lunga che ho girato l’ho fatta a Salisburgo, in Germania, in un locale, ci saranno state un centinaio di ragazze, non tutte del business. Alcune lavoravano semplicemente nel locale.

Le donne erano disposte a margherita su dei cuscini e io dovevo fare una posizione diversa per ognuna di loro, alcune le avrei volute saltare perché erano brutte e per gli odori che emanavano!”

Non tutto quindi è andato nel verso migliore quel giorno, per Rocco, che ha tornando alla scena ha poi aggiunto: “Davvero da morire! Sarà durata più di dieci ore, mi dedicavo pochi minuti ad una ragazza e poi dovevo cambiare”

Il suo rapporto con le donne anziane

Siffredi ha spiegato anche come fa ad ottenere la giusta eccitazione quando gli capita di girare delle scene hard con delle donne anziane: “In questi casi l’eccitazione non nasce direttamente dal corpo, ma ci si deve concentrare sull’occhio, lo sguardo non invecchia mai anche se tutto il resto cade a pezzi. Attraverso lo sguardo entri nella vita di quella persona, e in automatico risvegli la sua sessualità, e io con quella parte lì mi eccito!”