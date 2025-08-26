Una tragedia ha scosso nelle scorse ore il Centro Direzionale di Napoli. Un uomo si è gettato nel vuoto da uno dei grattacieli simbolo della zona, perdendo la vita sul colpo.

L’intervento delle autorità e il cordoglio della comunità

I testimoni presenti sul posto raccontano attimi di panico e incredulità, mentre le autorità stanno indagando per ricostruire le circostanze dell’accaduto.

La città resta sotto choc di fronte a un gesto tanto improvviso quanto drammatico.

Centro Direzionale di Napoli sotto choc: uomo si lancia nel vuoto

Un episodio sconvolgente ha scosso il Centro Direzionale di Napoli. Un uomo di circa 50 anni si è gettato nel vuoto da uno dei palazzi dell’Isola G, nei pressi del noto grattacielo Telecom, perdendo la vita sul colpo. Testimoni presenti sul posto hanno lanciato l’allarme, chiamando le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. In pochi minuti sono giunte cinque pattuglie della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, l’impatto è stato fatale.

Al momento le generalità della vittima non sono state diffuse. Il Centro Direzionale, fulcro dell’attività lavorativa e amministrativa della città, con il suo continuo andirivieni di persone, ha già vissuto episodi critici in passato, ma tragedie di questa portata lasciano un impatto profondo sulla comunità.