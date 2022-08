Cesare Cremonini trascorre Ferragosto in solitudine: le parole emozionano i fan.

Ferragosto alternativo per Cesare Cremonini. Dopo aver trascorso giornate frenetiche con il suo ultimo tour, il cantante ha deciso di trascorrere il 15 agosto in “solitudine“, nella sua Bologna, dove è stato protagonista di un “appuntamento galantissimo“.

Cesare Cremonini: Ferragosto in solitudine

Dopo un inizio estate parecchio impegnativo, che l’ha visto impegnato in tour, Cesare Cremonini ha deciso di concedersi un po’ di sana “solitudine“. Nella giornata di Ferragosto, piuttosto che volare a Ibiza o in qualche altra località mondana come tanti colleghi, il cantante ha preferito rimanere a Bologna. Tramite Instagram, ha mostrato ai fan come ha trascorso il 15 agosto, girovagando nella sua città, deserta come mai accaduto prima.

L’appuntamento galantissimo di Cesare Cremonini

A didascalia di una serie di scatti e video che ritraggono Bologna in tutta la sua bellezza, Cesare ha scritto:

“15 agosto 2022. Appuntamento galantissimo al tavolo singolo con me stesso medesimo. A parte me, una serie di video di una città bellissima. Da levante a ponente. La solitudine dopo la moltitudine. Buon Ferragosto a tutti”.

Cremonini, tra le foto, ha mostrato un tavolino apparecchiato per uno.

L’appuntamento galantissimo a cui fa riferimento è con se stesso.

Dopo l’addio alla fidanzata, Ferragosto in solitaria

Nessuna nuova fidanzata in vista. Dopo la rottura con la giovane fidanzata, Cesare Cremonini ha deciso di concedersi un po’ di tempo solo per sé e per la sua adorata musica. D’altronde, avendo chiuso il tour con un mega evento all’Autodromo di Imola, ha tutto il diritto di riposarsi in completa “solitudine” senza “moltitudine“.