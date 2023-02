Champions League, Milan-Tottenham: 1-0. Diaz decide in soli 7 minuti

Non poteva che esserci un finale migliore per il Milan. La squadra guidata con Pioli ha sconfitto il Tottenham grazie ad una rete firmata da Diaz.

Allo stadio San Siro è stata fatta l’impresa.

Il Milan di Stefano Pioli, ha vinto nella partita, valida per gli ottavi di Champions League, contro il Tottenham con il punteggio di 1-0. Si tratta di un trionfo davvero positivo che sicuramente ha dato una grande dose di fiducia alla squadra rossonera. Il passaggio al turno è tutto da decidere, ma la rete di Diaz ha sicuramente dato al Milan una grande marcia in più.

Champions League, la formazione ufficiale di Milan-Tottenham

Di seguito le due formazioni scese in campo nei primi minuti della partita:

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. Allenatore: Pioli Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Allenatore: Conte

Buon inizio di partita per i rossoneri

I rossoneri hanno iniziato davvero molto bene, concedendo poco alla squadra avversaria.

Ad appena 7 minuti dal fischio di inizio, Diaz ha stregato Forster con un tap-in da manuale. I britannici faticano nella ripartenza, anche nella ripresa qualcosa si muoverà, pur senza riuscire a concretizzare. Il Milan avrà due occasioni, una al 78esimo con Thiaw che tenta la rete su cross di Leao e al 79esimo con De Ketelaere che clamorosamente mancherà il raddoppio. Ad ogni modo, al Milan per ora va bene così.

Una vittoria è archiviata.

Applausi a Lazza nel pre-partita

Lazza, reduce da una più che fortunata esperienza al Festival di Sanremo con il brano “Cenere” è stato applaudito dagli spalti poco prima di Milan-Tottenham. Il giovane, stando a quanto riporta MilanNews.it, è un tifoso rossonero. Al contempo si segnalano purtroppo insulti proprio durante il minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terremoto in Turchia. Nel corso della diretta è stato possibile udire distintamente “Vaf….”.