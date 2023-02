Sanremo, Lazza carico per la finale: "Spero di rubare la sedia a tutti"

Lazza porta in alto la generazione del rap e mantiene accese le speranze di vittoria

Che il rap non sia più da tempo quel genere di nicchia, passeggero quanto fastidioso, ascoltato dai giovani un po’ sui generis, lo si dovrebbe aver scoperto da tempo, d’altronde i numeri parlano da sé in classifica così come sul palco del Festival di Sanremo.

Dietro i due top player assoluti Marco Mengoni e Ultimo, il primo strafavorito ed il secondo ad inseguire, c’è proprio Lazza con la sua “Cenere“.

Lazza: “Spero di rubare la sedia a tutti stasera”

Dopo essere stato l’artista con l’album più venduto nel 2022, Lazza ha fatto il decisivo passo nel mondo dei big della musica partecipando a Sanremo.

Per un rapper questo storicamente è sempre o quasi stato un passo rischioso, se non falso. Le belle figure ed i complimenti di rado sono andate di pari passo con i risultati, ma Lazza fin’ora si è dimostrato un’eccezione e può ancora giocarsela per la vittoria finale e di conseguenza Jacopo (nome di battesimo), ci crede ancora: “Spero di salire ancora. Stasera spero di rubare la sedia a tutti. Sono una persona molto competitiva.

Ma l’avversario più difficile lo vedo la mattina nello specchio”.

L’artista coglie anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Mi aspetto che da un momento all’altro qualcuno mi dia uno schiaffo per svegliarmi da questo sogno. Intanto, però, vorrei che mi chiedessero scusa un pò di persone, tutti quelli che mi hanno chiamato Lozza, Razza, Lanza…”