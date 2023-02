Sanremo, come si vota per la finale

L’11 febbraio 2023 sarà trasmessa in diretta su Rai 1 l’attesissima finale del 73° Festival di Sanremo, nella quale sarà proclamato il vincitore di questa edizione.

Al momento in testa c’è Marco Mengoni ma attenzione: il televoto del pubblico potrebbe ancora cambiare totalmente il risultato finale.

Come votare alla finale di Sanremo

Come per le precedenti serate, anche per la finale di Sanremo sarà aperto il televoto, fattore che alla fine risulterà decisivo per il verdetto finale e che negli anni ha ribaltato diverse situazioni.

Ogni spettatore potrà esprimere la propria preferenza componendo il numero 894001 e 4754751. Si potrà dunque votare per il proprio artista preferito semplicemente digitando il codice a 2 cifre ad egli abbinato, tramite SMS da numero mobile e digitando sulla tastiera se da numero fisso. Ogni telespettatore potrà esprimere al massimo 5 preferenze.

Per ogni SMS con voto valido sarà addebitato un costo di 0,50 euro IVA inclusa per tutti questi operatori: TIM, Vodafone, WINDTRE (con SIM a marchio WINDTRE, Wind e 3 Italia), Iliad, PosteMobile, CoopVoce, ho.

Mobile e Kena.

Chiamando dalla linea fissa il costo sarà invece di 0,51 euro IVA inclusa, da quese linee fisse:TIM, WINDTRE, Tiscali, A2A Smart City, Convergenze, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e Iliad.