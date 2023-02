Chiara Ferragni assente in conferenza stampa: la risposta di Coletta per stemperare le polemiche

Chiara Ferragni assente in conferenza stampa: la risposta di Coletta per stem...

Chiara Ferragni assente in conferenza stampa: la risposta di Coletta per stem...

Chiara Ferragni assente in conferenza stampa: la risposta di Coletta per stem...

Cosa sarebbe Sanremo senza le sue polemiche? Quella del giorno ha riguardato, anche se per poco, l’assenza di Chiara Ferragni all’ultima conferenza stampa del pre Festival nonostante sia la co-conduttrice della finale.

Tutti gli altri volti più importanti del Festival invece erano presenti: Amadeus, Gianni Morandi e Stefano Coletta, direttore di Rai 1 finito anch’egli al centro di alcune polemiche dopo l’esibizione di Fedez.

Chiara Ferragni assente durante la conferenza stampa: la spiegazione di Coletta

Che con la Ferragni e Fedez a Sanremo ci sarebbe stato un gran parlare, era più che scontato.

Che si sarebbe sparato a zero sulla coppia Ferragnez, anche, e niente hanno giustamente fatto i due perché la cosa cambiasse di una virgola.

Ad indignare questa volta, l’assenza di Chiara dall’ultima conferenza stampa, ma lo stesso Coletta ha tagliato corto la questione: “La Ferragni è stata qui il primo giorno e quindi l’incontro coi giornalisti è stato fatto”.

E che incontro in effetti, con lo spezzone in cui la Ferragni si rifiuta di parlare dei testi del marito con un giornalista che ha già fatto il giro del web, chissà cosa sarebbe saltato fuori in effetti dopo le ultime esibizioni del cantante, tra richieste di legalizzazione e dissing aperti a membri del governo.