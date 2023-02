Olly si prepara per la finale di Sanremo: la foto in mutande su Instagram

Olly si prepara per la finale di Sanremo: la foto in mutande su Instagram

Olly si prepara per la finale di Sanremo: la foto in mutande su Instagram

Olly si trova al 24esimo posto in classifica con il brano "Polvere", che parla di paure e insicurezze.

Olly, pseudonimo di Federico Olivieri, è un cantante genovese classe 2001 ed è uno dei ventotto cantanti in gara al 73esimo Festival di Sanremo.

Olly, che arriva dalla scena rap ligure, fa parte dei sei artisti arrivati sul palco dell’Ariston direttamente da Sanremo giovani.

Il duetto di Olly e Lorella Cuccarini a Sanremo

Durante la quarta serata, quella delle cover e dei duetti, Olly ha portato sul palco La notte vola, invitando Lorella Cuccarini a esibirsi con lui.

L’artista, in gara con il brano Polvere, che racconta come le insicurezze, le paure e le difficoltà possano farci vedere la realtà in un modo diverso e insolito, ha chiuso la penultima serata del festival al 24esimo posto della classifica generale, guidata da Marco Mengoni con Due vite.

Olly in mutande nelle storie di Instagram

In preparazione alla serata finale del Festival di Sanremo di sabato 11 febbraio 2023, Olly ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una fotografia scattata davanti allo specchio del bagno in mutande e canottiera, con la scritta: “Buongiorno”.

Il profilo del ragazzo, olly_nclusive, conta più di 71mila follower.

Leggi anche: Marco Mengoni si commuove in conferenza stampa: “È il mio più grande difetto”

Leggi anche: Sanremo 2023, Lorella Cuccarini cade durante le prove con Olly