Champions League, Real Madrid e Manchester City non si fanno male: finisce 1-1

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius J. Allenatore: Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; De Bruyne, Gundogan, Rodri; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.

ARBITRO: Dias (Portogallo)

GUARDALINEE: Soares e Ribeiro

QUARTO UOMO: Orsato (Italia)

VAR: Irrati (Italia)

AVAR: Martins (Portogallo)

Il primo tempo

E’ la squadra di Guardiola a partire forte al Bernabeu. Il City inizia all’attacco e prova a creare qualche grattacapo all’organizzatissimo Real Madrid di Ancelotti. Gli inglesi spingono ma non trovano il vantaggio, cosa che invece riesce ai padroni di casa. Una grandissima azione di Camavinga e un Vinicius da urlo sbloccano la gara. Il francese serve il brasiliano che scarica in porta il gol dell’1-0 al 37′.

La ripresa

Nel secondo tempo lo spartito della partita si ribalta ed è il Real Madrid a prendere in mano le redini. Proprio come accaduto nel primo tempo però, nel momento migliore dei Blancos segnano gli inglesi con una sassata di De Bruyne che raccoglie l’assist di Gundogan e mette la partita in parità. Pareggio che resiste fino al 93′, tra sei giorni il ritorno in Inghilterra mentre domani Milan e Inter scenderanno in campo nell’altra gara valevole per la semifinale d’andata.