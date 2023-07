La UEFA ha confermato la candidatura della città di Milano per ospitare la finale di Champions League nel 2026 o 2027: lo stadio sarà San Siro.

San Siro sede della finale di UCL nel 2026 o 2027

È arrivata anche la conferma della UEFA. La città di Milano si è candidata per ospitare l’atto finale della Champions League, il massimo torneo per club a livello di calcio europeo, nel 2026 o 2027, con lo stadio di San Siro. L’altra struttura in lizza per il biennio è la Puskas Arena di Budapest.

Per questo motivo, se nessuna delle due si tirerà indietro entro il prossimo febbraio – fase nella quale si dovranno consegnare i dossier definitivi – è possibile che il Meazza e lo stadio della capitale ungherese si dividano le finali nelle due prossime edizioni.

La gioia di Giuseppe Sala

A darne annuncio è stato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, grande appassionato di calcio e tifoso interista, che ha commentato così la notizia: