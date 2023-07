Nuova Champions: in Serie A può qualificarsi anche la quinta in classifica

La riforma della Champions League promette grandi novità agli appassionati di calcio. Tra queste, una delle più importanti è il passaggio da 32 a 36 squadre in gara. Dunque, ci sarà spazio per quattro squadre in più rispetto al passato.

Le modalità di assegnazione dei quattro posti in più

Ma quali sono le modalità di assegnazione per i posti aggiuntivi? Secondo quanto spiegato dall’UEFA, due di questi sono riservati alle federazioni, vale a dire ai massimi campionati, che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente. Ed è questo il meccanismo che potrebbe dare alla Serie A italiana l’occasione di presentare non 4 squadre, come accade sempre, ma ben cinque.

Infatti, se l’Italia ottenesse il ranking di migliore o seconda migliore performance collettiva UEFA, la Serie A si aggiudicherebbe uno dei posti aggiuntivi, che andrebbe per forza di cose alla quinta in classifica. Non è un’ipotesi peregrina, anzi: basti pensare che già quest’anno l’Italia è arrivata seconda, subito dopo l’Inghilterra.

Il quinto posto in Serie A può valere la Champions

Ecco spiegato come già dalla prossima stagione anche la quinta classificata in Serie A può sperare di partecipare alla massima competizione calcistica europea, la Champions League, appunto. Per vedere la Serie A in vetta alle federazioni UEFA e dunque avere diritto al posto aggiuntivo in Champions, ogni squadra italiana è chiamata a impegnarsi per dare massimo in termini di competitività e spettacolo.