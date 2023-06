Non solo Fair Play Finanziario. Dopo essersi riunito a Nyon (Svizzera) mercoledì 28 giugno, il Comitato Esecutivo UEFA ha ufficializzato alcune decisioni riguardo le sedi delle finali per le prossime edizioni delle principali competizioni continentali.

Le sedi scelte per il 2024 e il 2025

Rispettivamente per le finali di UEFA Europa Conference League nel 2024 e nel 2025, il Comitato Esecutivo ha nominato lo stadio Agia Sophia di Atene (AEK Atene) e il Wrocław Stadium di Breslavia (Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław). Per quanto riguarda l’Agia Sophia, poiché è uno stadio nuovo e mai gestito dal club in un contesto internazionale, la UEFA metterà a disposizione una consulenza e lo sottoporrà al contempo a un periodo di osservazione che durerà fino a novembre 2023, sulle partite giocate dall’AEK Athens nella competizione UEFA per club e sulle partite della nazionale greca nelle qualificazioni a EURO 2024. La conferma della decisione è prevista per dicembre.

Le sedi del calcio rosa

Tra le altre decisioni, l’Estádio José Alvalade a Lisbona, sede dello Sporting Clube de Portugal, è stato scelto per ospitare la finale della UEFA Women’s Champions League nel 2025. La Polonia sarà invece la sede dei Campionati Europei Femminili Under 19 UEFA nel 2025.