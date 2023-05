Champions League, storica Inter! Lautaro piega il Milan e manda i nerazzurri in finale

Storica Inter, Lautaro Martinez stende 1-0 il Milan nella semifinale di ritorno di Champions League e manda i nerazzurri in finale dopo 13 anni. Rossoneri eliminati anche dopo lo 0-2 dell’andata.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disp. Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Stankovic, Brozovic, Lukaku. All. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp. Mirante, Nava, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All. Pioli

Il primo tempo

Come prevedibile il Milan prova a partire all’attacco, cercando immediatamente di segnare per mettere pressione all’Inter. La gara è nervosa e molto spezzettata, ma è la squadra di Pioli la prima a rendersi pericolosa con Brahim Diaz che raccoglie l’assist di Tonali dopo una grande azione del centrocampista, ma la conclusione non sorprende Onana. Poi l’Inter cresce e anche i nerazzurri sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Dzeko, che Maignan para in qualche modo. Nel finale di primo tempo si accende anche Leao, l’uomo più atteso, che dopo una grande azione personale, l’unica della prima frazione di gioco, si fionda nell’area nerazzurra e calcia a un passo dai pali difesi da Onana. Primo tempo che si chiude a reti inviolate.

La ripresa

L’Inter entra meglio in campo nel secondo tempo, mentre il Milan sembra stremato dopo il primo tempo di grande corsa e sacrificio. Gara che resta tesa e spezzettata, ma il gol di Lautaro Martinez al 74′ fa calare definitivamente il sipario a San Siro. I nerazzurri tornano in finale dopo il trionfo del 2010 e attendono l’uscente di Real Madrid-Manchester City.