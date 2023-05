Infortunio Bennacer: stagione finita per il centrocampista del Milan

Bennacer fuori per il resto della stagione: il centrocampista algerino dovrà operarsi al ginocchio dopo l’infortunio riportato contro l’Inter.

Infortunio Bennacer: l’esito degli esami

Piove sul bagnato per il Milan. Oltre alla sconfitta rimediata nell’andata di semifinale di UEFA Champions League contro i “cugini” dell’Inter, dovranno fare a meno di una pedina importante come Ismaël Bennacer. Infatti, dopo 17 minuti dall’inizio del match, il centrocampista algerino è stato costretto ad abbandonare il campo per via di un’infortunio al ginocchio.

Nella giornata di oggi poi il numero 4 dei rossoneri si è sottoposto agli esami medici, che hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro.

Infortunio Bennacer: operazione e out per il resto della stagione

Il giocatore dovrà essere operato con un intervento in artroscopia, che avverrà già nei prossimi giorni, e che lo costringerà a saltare tutta l’ultima parte di stagione. Per i più attenti, che fosse grave il suo infortunio lo si era capita subito dopo il fischio finale di Milan-Inter. Il centrocampista algerino aveva infatti aveva lasciato lo stadio in stampelle.

Ora la squadra di Pioli dovrà tentare la rimonta nel match di ritorno, sperando magari in un recupero di Rafael Leão, assente di lusso del primo atto dell’Euroderby.