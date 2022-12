Chanel Totti, abito lungo e tacchi a spillo: le critiche sui social

Chanel Totti è stata travolta dalle critiche per via di un look da lei sfoggiato via social.

Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha messo in mostra un suo look provocante attraverso i social ed è stata presa di mira dagli haters.

Chanel Totti con i tacchi a spillo

Chanel Totti continua a condividere numerosi video su TikTok e, come altri figli di vip, anche lei è finita nel mirino degli haters che in particolare l’hanno criticata per via dei suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica e per il fatto di sembrare una 30enne più che una 15enne. Nelle ultime ore la secondogenita di Totti e Ilary Blasi si è mostrata con un lungo abito nero e i tacchi a spillo, e contro di lei ha continuato a scagliarsi la bufera via social.

“Sembri una 30enne, fai impressione”, ha scritto qualcuno tra i commenti al video. Di recente Chanel aveva replicato a questo genere di commenti affermando: “Io rifatta perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre”.

La separazione dei genitori

Chanel, così come suo fratello Cristian, non ha rotto il silenzio in merito alla separazione dei suoi genitori e di recente i due sono stati avvistati insieme alla sorella minore, Isabel, in compagnia del padre e della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

A quanto pare quindi le presentazioni in famiglia sarebbero già avvenute per l’ex calciatore e la flower designer, che di recente hanno preso insieme una nuova casa a Roma, dove trascorreranno le festività natalizie.