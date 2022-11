Chanel Totti risponde alle critiche e cita Elenoire Ferruzzi: "Non voglio somigliare a voi"

Chanel Totti risponde alle critiche di non essere naturale nelle foto. Cita Elenoire Ferruzzi e dice: "Non voglio somigliare a voi"

Ha 15 anni Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della conduttrice televisiva Ilary Blasi.

In passato aveva ammesso la volontà di ricorrere, dopo la maggiore età, a qualche intervento di chirurgia estetica. Attaccata su Instagram per la scarsa naturalezza dei suoi post, Chanel risponde senza mezzi termini e con toni piuttosto coloriti.

Il TikTok con la voce di Eleonora Ferruzzi

Utilizza la voce dell’icona trans dell’universo LGBTQ per mettere a tacere una volta per tutte i commenti spiacevoli di centinaia di utenti Instagram, che l’accusano di fare un utilizzo eccessivo di filtri e trucco.

«Perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Si vede che siete naturali, fate c****e». Nel frattempo, continua a postare foto e selfie come è solita fare, tra make up impeccabili e outfit dalle quattro cifre in su.

L’esempio di mamma Ilary

Che Chanel abbia voglia di farsi qualche ritocchino qua e là – e che quasi trovi strano non ricorrere alla chirurgia estetica nell’arco della vita – è sicuramente legato all’esempio di sua mamma: Ilary, bellissima già ai tempi delle letterine di Passaparola, negli anni è passata più volte sotto i ferri del chirurgo, soprattutto per i ritocchi che riguardano il viso.

Labbra, naso, zigomi e chissà cos’altro.