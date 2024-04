Chanel Totti è una fan sfegatata della Roma e diversamente non può essere dato che è la figlia dell’ex capitano giallorosso più famoso. Da piccola seguiva sempre le partite dagli spalti insieme a familiari e amici, oggi a 16 anni la sua fede calcistica è sempre la stessa. Stavolta, si è recata direttamente all’Olimpio per seguire e tifare la sua squadra del cuore.

Chanel Totti al derby fra Roma e Lazio

Sabato 6 aprile alle 18.00 la Roma ha affrontato la Lazio in un derby combattutissimo da cui è uscita vincitrice ed erano due anni che non accadeva.

L’Olimpico di Roma era stracolmo e fra le persone che dagli spalti seguivano appassionati il match, c’era Chanel Totti.

La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi non ha mai nascosto l’amore per la Roma, specialmente perché il club è legato molto alla sua famiglia. Allo stadio Olimpico ci sono stati i migliori momenti della carriera di Totti ma anche molti legati al rapporto con Ilary, come la famosa maglia con la scritta ‘6 unica’ ma anche il doloroso addio al mondo del calcio.

Per il derby, Chanel si è recata allo stadio e ha pubblicato su Instagram delle foto ma quello che ha emozionato di più i suoi followers è un video in particolare.

Il coro ripreso da Chanel Totti

Come ogni buon tifoso romanista che si rispetti, anche Chanel Totti si è unita al coro dei festeggiamenti per la vittoria della Roma, intonando il brano di Antonello Venditti che da sempre è l’inno del club: ‘Grazie Roma’.

Ad accompagnarla in questa giornata è stata Manuela Babalus, sorella del suo fidanzato Cristian. Outfit minimal con giacca in pelle e maglia bianca, Chanel è apparsa bella e sorridente, si vede che chiaramente si sente come a casa e quello stadio rappresenta molto per lei oltre la fede calcistica.