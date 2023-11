Chanel Totti ha fatto un regalo davvero speciale, e decisamente di lusso, al fidanzato Cristian Babalus. Nonostante la giovanissima età, la ragazza è riuscita a realizzare un sogno per il suo compagno.

Chanel Totti, regalo di lusso per il fidanzato

Chanel Totti ha solo 16 anni, ma vanta già un grande seguito sui social network e delle possibilità fuori dal comune rispetto alle sue coetanee. Qualche giorno fa ha partecipato alla festa dei 18 anni del fratello Cristian insieme al fidanzato Cristian Babalus, che ha bordo della sua Lamborghini l’ha accompagnata a Tenuta San Domenico a Caserta per il party. Il giovane ha una grande passione per le auto di lusso, per questo la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha deciso di fargli un regalo davvero speciale.

Chanel Totti si è fatta trovare in una tuta dark, con borsa Chanel in tinta, davanti ad un’Audi R8 5.2. V10 RWD pronta per essere guidata. Per tutti coloro che non sono esperti nel settore, si tratta di un’auto sportiva che difficilmente passa inosservata. Un’auto a due posti, decappottabile e full option, declinata in una versione particolare, con una carrozzeria in tonalità verde Tiffany. Il giovane è rimasto senza parole di fronte a questo regalo di lusso della fidanzata.

Chanel Totti: il segreto del regalo di lusso

Un’auto come quella presa da Chanel per il fidanzato costa oltre 150mila euro se acquistata in concessionaria. La verità è che questo regalo nascondeva un segreto, ovvero aveva un valore di sole 24 ore. La figlia di Ilary Blasi non ha realmente regalato un’auto sportiva al fidanzato, ma si è semplicemente affidata all’azienda romana di noleggio auto Skylimit, affittando l’Audi verde Tiffany per un giorno. Il prezzo di servizio, come riportato sul sito ufficiale, prevede il noleggio per 900 euro al giorno.