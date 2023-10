Chanel Totti sta trascorrendo un week end con il fidanzato Cristian Babalus in Costa Azzurra, su un maxi yacht di lusso scelto per questa romantica vacanza.

Chanel Totti: il weekend sullo yacht di lusso con il fidanzato Cristian Babalus

Settembre è ormai finito, ma le vacanze di Chanel Totti stanno andando avanti. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si sta godendo un weekend di lusso in Costa Azzurra in compagnia del fidanzato Cristian Babalus, a bordo di un mega yacht. La coppia di giovani innamorati ha condiviso sui social ogni momento di questa romantica vacanza, che si sono goduti a pieno. La giovane ha postato diverse stories su Instagram in cui ha mostrato il mega yacht di lusso a bordo del quale sta vivendo questo fine settimana d’amore con Cristian Babalus. I due hanno scelto come meta la Costa Azzurra, spostandosi tra Monaco e Monte Carlo. I follower sono rimasti incantanti dallo yacht di lusso con maxi divani bianchi e cuscini blu e azzurri. Oltre a godersi gli spazi dello yacht hanno anche passato il tempo su una moto d’acqua.

Chanel Totti, il look per il weekend romantico con il fidanzato

Chanel Totti ha voluto anche mostrare uno dei look che ha scelto per questo weekend romantico. Si tratta di un outfit indossato per una cena romantica a bordo dello yacht. La figlia di Ilary Blasi ha sfoggiato un completo monocolore in tessuto morbido, con top a reggiseno con spalline sottili, abbinato ad una gonna lunga a tubo. I piedi sono rigorosamente scalzi come richiedono le “regole da barca”, mentre i capelli sono sciolti sulle spalle, al naturale. Un look minimal ed essenziale, con capi semplici, senza loghi in bella mostra come siamo abituati a vedere, che ha conquistato tutti.