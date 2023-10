Chanel Totti, fuga d'amore a Tenerife: il mistero delle assenze a scuola

Chanel Totti si è concessa l’ennesima vacanza in compagnia del fidanzato e in tanto, sui social, c’è chi si chiede come affronterà le sue assenze a scuola.

Chanel Totti a Tenerife

Chanel Totti è più innamorata che mai del fidanzato Cristian Babalus e, nelle ultime ore, si è mostrata via social mentre prendeva con lui un aereo diretto a Tenerife. Sui social in tanti non hanno mancato di sottolineare che Chanel abbia già fatto molti giorni di assenza a scuola per via delle presunte e numerose vacanze da lei fatte in compagnia del fidanzato, ma sulla vicenda non è dato sapere di più e lei non ha mai replicato alla questione.

Chanel frequenta la St. Stephen’s School, una delle scuole private più costose di Roma. La retta ammonterebbe a circa 28mila euro l’anno. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti quest’anno ha compiuto 16 anni, e pertanto sta frequentando il secondo anno di liceo. Lei e Cristian Babalus si frequentano ormai da quasi un anno e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più in merito alla loro storia e alla loro vita privata. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento ai fan non resta che attendere.