Chanel Totti ha uno spasimante segreto: il regalo inaspettato

Chanel Totti ha uno spasimante segreto e lei stessa ha mostrato via social lo speciale regalo da lei ricevuto.

Chanel Totti è tornata a far parlare di sé i fan dei social: la figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi avrebbe ricevuto 50 rose rosse da uno spasimante segreto.

Chanel Totti: le rose rosse

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, continua a attirare l’attenzione su di sé attraverso i social: nelle ultime ore lei stessa si è mostrata insieme a un enorme mazzo di rose rosse che le avrebbe regalato un misterioso spasimante (la cui identità resta top secret). Negli ultimi giorni Chanel è finita nell’occhio del ciclone perché, secondo alcuni haters dei social, avrebbe abusato della chirurgia plastica nonostante la sua giovane età (ha solamente 15 anni).

Chanel non ha replicato alle critiche ricevute e sui social continua a mostrarsi più bella che mai e, secondo qualcuno, sempre più somigliante a sua madre Ilary Blasi.

La figlia dei due vip ha trascorso il Natale insieme al padre, che ha da poco preso una nuova casa insieme alla compagna Noemi Bocchi. A seguire, sempre in compagnia di Totti e di Noemi, sarebbe partita per Miami. Ilary Blasi invece si trova a Bangkok, e si vocifera che in sua compagnia sia presente il nuovo fidanzato Bastian Muller.

La separazione

Chanel, così come i suoi fratelli Cristian e Isabel, ha affrontato negli ultimi mesi la dolorosa fine del matrimonio dei suoi genitori, argomento su cui lei e gli altri membri della famiglia non hanno proferito parola.

La giovane è rimasta a vivere insieme a sua madre Ilary Blasi nella casa all’Eur dove lei e i suoi fratelli sono cresciuti.